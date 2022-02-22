В "Дія" произошел сбой

22 февраля в 00:00 в работе приложения "Дія" произошел сбой. Приложение отправило более 100 оповещений о том, что завершились опросы, запущенные две недели назад.

22 февраля в приложении "Дія" завершили сразу два опроса. Речь идет о: "Как назвать новый президентский проект?" и "Какая новая цифровая услуга самая полезная для вас?".

По завершению голосования пользователи, принимавшие участие в опросах, получили соответствующие уведомления. Приложение "Дія" оповестило более 100 раз о том, что опросы завершились.

Издание РБК-Украина обратилось за комментарием к Минцифре. В ведомстве сообщили, что пользователи могли получить уведомления из-за настройки пуш-уведомлений. Изданию РБК-Украина сообщили в Минцифре, что приложение работает сейчас без сбоев, а все документы и услуги доступны.

В каждом из опросов участие приняли более 300 тысяч человек. Большинство считает, что самой удобной опцией приложения стала смена регистрации. А вот в качестве названия для нового президентского проекта украинцы выбрали "єСмартфон".