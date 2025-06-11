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"Дія" повідомить, якщо вас виписали з житла - без листів і сюрпризів

Фото: Про зняття з місця реєстрації повідомлятимуть у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Відтепер українці оперативно дізнаватимуться, якщо їх зняли з реєстрації місця проживання. Застосунок "Дія" надсилатиме про це push-сповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації України.

Раніше про зняття з реєстрації повідомляли поштою, тож люди часто дізнавалися про це із запізненням або взагалі не знали, що вже не мають офіційної адреси.

Повідомлення з'явиться у "Дії" одразу після того, як власник житла випише вас із квартири чи будинку. Отримати таке сповіщення зможуть користувачі, які:

  • авторизовані в застосунку;
  • мають верифіковану податкову картку (РНОКПП);
  • зареєстровані у Реєстрі територіальної громади.

Якщо вас немає в Реєстрі, оновити дані можна онлайн на порталі "Дія" за кілька кліків.

Раніше РБК-Україна розповідало, що власник житла в Україні за певних умов може зняти людину з реєстрації без її згоди чи повідомлення. Раніше це було можливо лише через суд. Однак є винятки - наприклад, не можна виписати співвласника, неповнолітню дитину або особу з опікою без дотримання особливих процедур.

Також ми розповідали, що продати квартиру можна, навіть якщо в ній прописана людина, яка не згодна на продажм - згода потрібна лише від власників. Але виписати таку особу без її участі можна не завжди. Наприклад, військовозобов'язаних чоловіків - лише після дотримання вимог військового обліку. У спірних випадках доведеться звертатись до суду.

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