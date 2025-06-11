"Дія" повідомить, якщо вас виписали з житла - без листів і сюрпризів

Раніше про зняття з реєстрації повідомляли поштою, тож люди часто дізнавалися про це із запізненням або взагалі не знали, що вже не мають офіційної адреси.

Повідомлення з'явиться у "Дії" одразу після того, як власник житла випише вас із квартири чи будинку. Отримати таке сповіщення зможуть користувачі, які:

авторизовані в застосунку;

мають верифіковану податкову картку (РНОКПП);

зареєстровані у Реєстрі територіальної громади.

Якщо вас немає в Реєстрі, оновити дані можна онлайн на порталі "Дія" за кілька кліків.