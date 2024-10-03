Українців можуть виписати з квартири без їх відома: за чим варто стежити

Раніше виписати людину з квартири чи будинку без її відома чи згоди було неможливо а всі спірні питання вирішував суд. Зараз власник нерухомості за певних умов може зняти людину з реєстрації, не інформуючи її про це.

Керуюча адвокатським бюро Тетяна Даниленко пояснила в коментарі РБК-Україна , за яких умов людину можуть зняти з реєстрації в житлі, де вона прописана, і куди звертатись, якщо ви незгодні з таким рішенням.

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Яка процедура зняття з реєстраційного обліку

Виписати людину з квартири без її відома стало можливо після прийняття у 2022 році Кабміном постанови № 265 "Про деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад". Нею затвердили Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування), а також деякі інші акти, необхідні для реалізації закону.

До цього нововведення виписати людину з житла без інформування та згоди було неможливо.

"Зараз власник нерухомості може "виписати" з квартири чи будинку осіб, які не вписані у документи про право власності без їхньої згоди та рішення суду", - каже Тетяна Даниленко.

Щоб зняти людину з місця реєстрації без її згоди чи присутності, власнику житла має:

написати заяву у ЦНАП територіальної громади, в якій розташоване помешкання; до заяви додати свій паспорт та ідентифікаційний код, а також документ про право власності на житло, з якого виписують мешканця; сплатити за послугу адмінзбір (1,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Фото: Для зняття з реєстрації можна звернутися з заявою до ЦНАПу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення.

Кого і коли виписати з житла неможливо

власника чи співвласника із житла без його згоди чи присутності;

одного із співласників житла без його згоди;

зі свого житла неповнолітню дитину без згоди її матері (батька).

"Неповнолітню дитину можна виписати, якщо власник житла подасть заяву про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини чи одного з них така дитина підлягає зняттю із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них", - розповідає Тетяна Диналенко.

Зверніть увагу. Власник житла не може одноособово виписати з житла власних дітей.

Подання заяви про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників.

Зняття обліку дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку, передбаченого ст. 15 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" (коли така особа є здобувачем освіти та зареєстрована/задекларована в гуртожитку).

Якщо заява про зняття із зареєстрованого місця проживання особи подається співвласником житла, то тоді необхідна згода інших співвласників житла, яка надається особисто або через представника.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Не всі власники мають право виписати людину з житла: деталі

Важливо розуміти, що зняти з реєстраційного обліку власник може лише за певних умов: таким правом наділений тільки той власник, який першочергово володів і продовжує володіти відповідним житлом.

Фото: Власник житла не може одноособово виписати з житла власних дітей (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Тобто новий власник квартири, який отримав житло, наприклад, у спадок, не може зняти з реєстрації людину, яка вже була в ній зареєстрована до цього. Це пов’язано з тим, що дія цього закону не поширюється на відносини, пов’язані з виникненням, переходом та припиненням права власності на житло та права користування житлом", - каже фахівець.

Виходить, що спадкоємець квартири, подавши відповідну заяву до ЦНАП, може отримати відмову, бо такі дії держаний орган може здійснити лише за наявності судового рішення про втрату особою права користування житлом.

Як захиститися, якщо вас виписують з квартири без згоди

Захистити порушені права у випадку незгоди з втратою місця реєстрації можна у судовому порядку, зауважує адвокат.

"Спір про незгоду особи з позбавленням права користування житловим будинком та зняттям з реєстраційного обліку стосується права користування житловим приміщенням, та відповідно має приватноправовий характер. Захист цього права можна здійснити одним із способів, передбачених цивільним законом, за правилами цивільного судочинства", - звертає увагу співрозмовниця.