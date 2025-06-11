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"Дія" сообщит, если вас выписали из жилья - без писем и сюрпризов

Фото: О снятии с места регистрации будут сообщать в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Отныне украинцы оперативно будут узнавать, если их сняли с регистрации места жительства. Приложение "Дія" будет присылать об этом push-уведомления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее о снятии с регистрации сообщали по почте, поэтому люди часто узнавали об этом с опозданием или вообще не знали, что уже не имеют официального адреса.

Сообщение появится в "Дії" сразу после того, как владелец жилья выпишет вас из квартиры или дома. Получить такое уведомление смогут пользователи, которые:

  • авторизованы в приложении;
  • имеют верифицированную налоговую карточку (РНОКПП);
  • зарегистрированы в Реестре территориальной громады.

Если вас нет в Реестре, обновить данные можно онлайн на портале "Дія" за несколько кликов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что владелец жилья в Украине при определенных условиях может снять человека с регистрации без его согласия или уведомления. Ранее это было возможно только через суд. Однако есть исключения - например, нельзя выписать совладельца, несовершеннолетнего ребенка или лицо с опекой без соблюдения особых процедур.

Также мы рассказывали, что продать квартиру можно, даже если в ней прописан человек, который не согласен на продажу - согласие нужно только от владельцев. Но выписать такое лицо без его участия можно не всегда. Например, военнообязанных мужчин - только после соблюдения требований воинского учета. В спорных случаях придется обращаться в суд.

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Дия