У "Дія" до понеділка не будуть доступні деякі послуги

"У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі "Дія" будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не будуть доступні наступні сервіси:

заява про шлюб;

єМалятко;

дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

"Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини на порталі "Дія".

До того ж, українці можуть отримати довідку про місце проживання дитини до 14 років онлайн - також на порталі або у додатку "Дія".

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