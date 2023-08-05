У "Дія" до понеділка не будуть доступні деякі послуги

На порталі "Дія" деякі послуги будуть недоступні до понеділка, 7 серпня. Зокрема, через технічні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дія" в Telegram.
"У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі "Дія" будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, не будуть доступні наступні сервіси:
"Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини на порталі "Дія".
До того ж, українці можуть отримати довідку про місце проживання дитини до 14 років онлайн - також на порталі або у додатку "Дія".
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