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В "Дія" до понедельника не будут доступны некоторые услуги

Фото: В "Дія" до понедельника не будут доступны некоторые услуги (diia.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На портале "Дія" некоторые услуги будут недоступны до понедельника, 7 августа. В частности, из-за технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.

"В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале "Дія" будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08)", - говорится в сообщении.

В частности, не будут доступны следующие сервисы:

  • заявление о браке;
  • єМалятко;
  • дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и о смене имени.

"Уже в понедельник услуги будут работать как всегда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка на портале "Дія" .

К тому же украинцы могут получить справку о месте проживания ребенка до 14 лет онлайн - также на портале или в приложении "Дія".

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