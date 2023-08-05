В "Дія" до понедельника не будут доступны некоторые услуги

"В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале "Дія" будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08)", - говорится в сообщении.

В частности, не будут доступны следующие сервисы:

заявление о браке;

єМалятко;

дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и о смене имени.

"Уже в понедельник услуги будут работать как всегда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка на портале "Дія" .

К тому же украинцы могут получить справку о месте проживания ребенка до 14 лет онлайн - также на портале или в приложении "Дія".

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