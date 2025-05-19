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"Дія" превратится в ChatGPT? На портале запустят помощник на основе искусственного интеллекта

Понедельник 19 мая 2025 18:09
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"Дія" превратится в ChatGPT? На портале запустят помощник на основе искусственного интеллекта Иллюстративное фото: на портале "Дія" появится помощник с искусственным интеллектом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На портал "Дія" появится искусственный интеллект. Он будет помогать находить услуги, справки и даже в перспективе будет общаться голосом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Уже в июне стартует бета-тест искусственного интеллекта в "Дії". Отмечается, что ИИ-ассистент будет помогать находить услуги, справки. А также с ним можно будет общаться голосом

"Просто описывайте свою ситуацию - и "Дія" подскажет, что делать: "У меня родился ребенок" - ИИ-ассистент посоветует, какие услуги нужны и как их получить", - сказано в сообщении.

В пресс-службе приложения отметили, что в перспективе будет голосовое общение, автоматическая отправка справок и полная цифровая поддержка 24/7.

"Дія"

"Дія" - это украинский государственный сервис, созданный для обеспечения удобного доступа граждан к административным услугам. Благодаря порталу и мобильному приложению пользователи могут получать услуги, подавать документы онлайн, а также сохранять цифровые копии удостоверений, справок и лицензий.

Недавно в РБК-Украина писало о том, как получить грант на собственное дело через "Дію".

Также РБК-Украина писало о том, как ФОПам получить выписку из ЕГР в "Дії".

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чат Искусственный интеллект Дия
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