"Дія" допомагає українцям оформляти дозволи на зброю

З березня 2025 року українці через платформу "Дія" згенерували понад 550 000 дозволів на зареєстровану зброю. За даними МВС, послуга стала важливим етапом у розширенні можливостей для власників зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства внутрішніх справ у мережі Facebook.
Цифрові рішення у сфері безпеки почали впроваджуватися ще в червні 2023 року. Зокрема, запрацювало "Єдине вікно для громадян", яке дає змогу оформлювати документи на зброю максимально швидко та зручно.
З моменту запуску через систему було сформовано майже 190 000 виписок про наявність дозвільних документів на зброю, подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів та оформлено близько 2 500 договорів страхування власників зброї.
За рік роботи системи декларування зброї 13 600 українців зареєстрували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї та понад 8 мільйонів боєприпасів.
Водночас було здано 398 одиниць зброї, включно зі 171 автоматичною, та понад 68 000 боєприпасів.
Такі дані свідчать про підвищення прозорості обігу зброї в країні та активний перехід до цифрових процедур.
Платформа "Дія" стає ключовим інструментом для власників зброї в Україні, забезпечуючи зручний доступ до дозвільних документів, страхових договорів і процедур декларування.
Масштаб впровадження цифрових сервісів підтверджує ефективність політики Міністерства внутрішніх справ у сфері автоматизації та безпеки.
Нагадуємо, що застосунок "Дія" незабаром почне повідомляти українців про те, хто і з якою метою переглядав їхні дані в державних реєстрах. Нова функція працюватиме через підсистему моніторингу доступу до інформації в "Трембіті", запуск якої підтримано відповідною постановою уряду.
Зазначимо, що тепер через платформу "Дія" можна оформити повне бронювання персоналу для критично важливих підприємств на прифронтових територіях. Згідно зі змінами до Порядку бронювання військовозобов'язаних, компанії можуть захищати 100% своїх працівників, що дає змогу зберігати кадровий потенціал у зонах бойових дій,