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Диверсію на авіабазі НАТО у Німеччині будуть розслідувати, як незаконне проникнення

Середа 14 серпня 2024 20:25
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Диверсію на авіабазі НАТО у Німеччині будуть розслідувати, як незаконне проникнення Ілюстративне фото: у Німеччині диверсію на авіабазі будуть розслідувати як проникнення (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Поліція Кельна повідомила, що інцидент на військовій авіабазі на заході Німеччини будуть розслідувати як незаконне проникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними Spiegel, військова поліція і Служба військової контррозвідки Бундесверу розслідують підозру в диверсійній операції. Зокрема, виявлено, що в одну з казарм вдерлися зі зломом.

Також правоохоронці підозрюють, що водопровідна вода на базі була забруднена. Солдатів і цивільних закликали не брати питну воду за жодних обставин. Наразі на територію бази більше не пускають солдатів.

Варто зауважити, що у казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Там базуються військово-повітряні сили міністерства оборони Німеччини, оскільки казарми безпосередньо прилягають до Кельнського аеропорту. Загалом на об'єкті працюють 4300 солдатів і 1200 цивільних працівників.

Диверсії на військових базах у Німеччині

Сьогодні вдень повідомлялось, що у німецькому Кельн-Вані казарми Бундесверу були повністю опечатані. Наразі правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Пізніше стало відомо про ще одну диверсію. Цього разу на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен. Там також могли забруднити питну воду.

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