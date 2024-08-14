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Диверсию на авиабазе НАТО в Германии будут расследовать, как незаконное проникновение

Среда 14 августа 2024 20:25
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Диверсию на авиабазе НАТО в Германии будут расследовать, как незаконное проникновение Иллюстративное фото: в Германии диверсию на авиабазе будут расследовать как проникновение (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Полиция Кельна сообщила, что инцидент на военной авиабазе на западе Германии будет расследован как незаконное проникновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным Spiegel, военная полиция и Служба военной контрразведки Бундесвера расследуют подозрение в диверсионной операции. В частности, обнаружено, что в одну из казарм ворвались со взломом.

Также правоохранители подозревают, что водопроводная вода на базе была загрязнена. Солдат и гражданских призывали не брать питьевую воду ни при каких обстоятельствах. Пока на территорию базы больше не пускают солдат.

Следует отметить, что в казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Там базируются военно-воздушные силы министерства обороны Германии, поскольку казармы напрямую примыкают к Кельнскому аэропорту. В общей сложности на объекте работают 4300 солдат и 1200 гражданских работников.

Диверсии на военных базах в Германии

Сегодня днем сообщалось, что в немецком Кельн-Вани казармы Бундесвера были полностью опечатаны. В настоящее время правоохранители расследуют возможную диверсию .

Позже стало известно о еще одной диверсии. На этот раз на авиабазе НАТО в Гайленкирхене. Там могли загрязнить питьевую воду.

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