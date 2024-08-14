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На авіабазі НАТО у Німеччині розслідують можливу диверсію, - ЗМІ

Німеччина, Середа 14 серпня 2024 16:25
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На авіабазі НАТО у Німеччині розслідують можливу диверсію, - ЗМІ Фото: авіабаза НАТО у Гайленкірхені (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У Німеччині розслідують ще одну диверсію. Цього разу на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен. Там також могли забруднити питну воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Як повідомляє видання, через підозру диверсії авіабаза в Гайленкірхені була закрита. На ній базуються літаки-розвідники НАТО.

Зазначається, що на базі власний водогін, тому місцеві жителі не постраждали

Наразі триває розслідування. Є інформація про одного затриманого.

Не перша диверсія у Німеччині

Нагадаємо, сьогодні видання Spiegel повідомляло, що у німецькому Кельн-Вані казарми Бундесверу були повністю опечатані. Наразі правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Є ймовірність того, що водопровідна вода на території казарм може бути забруднена, у зв'язку з чим солдатам й співробітникам наказали не вживати її. Жителям району нічого не загрожує, оскільки у військових окрема система водопроводу.

Видання додає, що існує ймовірність проникнення сторонніх у казарму.

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