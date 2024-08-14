На авіабазі НАТО у Німеччині розслідують можливу диверсію, - ЗМІ

У Німеччині розслідують ще одну диверсію. Цього разу на авіабазі НАТО у місті Гайленкірхен. Там також могли забруднити питну воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung .

Як повідомляє видання, через підозру диверсії авіабаза в Гайленкірхені була закрита. На ній базуються літаки-розвідники НАТО.

Зазначається, що на базі власний водогін, тому місцеві жителі не постраждали

Наразі триває розслідування. Є інформація про одного затриманого.