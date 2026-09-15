Диверсии России против НАТО: Альянс рассказал о новых мерах защиты

На что делает ставку НАТО

По словам представителя НАТО, страны-члены договорились направлять больше ресурсов на развитие возможностей, которые позволят противостоять последствиям гибридных действий. Речь, в частности, идет об укреплении киберзащиты и безопасности критически важных объектов.

Еще одним направлением стала координация между союзниками. В НАТО расширяют обмен информацией, используя различные источники и технологии, чтобы выявлять закономерности и отслеживать тенденции, связанные с потенциальными угрозами.

"Мы укрепляем нашу устойчивость в стратегических секторах и инвестируем в гражданскую готовность. Мы также укрепляем устойчивость наших обществ. НАТО продолжает круглосуточно работать, чтобы обеспечить безопасность одного миллиарда наших людей", – заявил чиновник.

Что с пятой статьей

При этом представитель штаб-квартиры НАТО не ответил на прямой вопрос РБК-Украина о том, где именно проходит граница между отдельными диверсиями и ситуацией, которая может потребовать применения 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.