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Диверсии России против НАТО: Альянс рассказал о новых мерах защиты

09:28 15.09.2026 Вт
2 мин
Но главный вопрос остался без ответа
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Диверсии России против НАТО: Альянс рассказал о новых мерах защиты Фото: военные НАТО (GettyImages)
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НАТО расширяет возможности для противодействия российским гибридным угрозам, включая диверсии и кибератаки.

Об этом РБК-Украина рассказало должностное лицо штаб-квартиры НАТО.

На что делает ставку НАТО

По словам представителя НАТО, страны-члены договорились направлять больше ресурсов на развитие возможностей, которые позволят противостоять последствиям гибридных действий. Речь, в частности, идет об укреплении киберзащиты и безопасности критически важных объектов.

Еще одним направлением стала координация между союзниками. В НАТО расширяют обмен информацией, используя различные источники и технологии, чтобы выявлять закономерности и отслеживать тенденции, связанные с потенциальными угрозами.

"Мы укрепляем нашу устойчивость в стратегических секторах и инвестируем в гражданскую готовность. Мы также укрепляем устойчивость наших обществ. НАТО продолжает круглосуточно работать, чтобы обеспечить безопасность одного миллиарда наших людей", – заявил чиновник.

Что с пятой статьей

При этом представитель штаб-квартиры НАТО не ответил на прямой вопрос РБК-Украина о том, где именно проходит граница между отдельными диверсиями и ситуацией, которая может потребовать применения 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Напоминаем, что спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года польская прокуратура начала как минимум 40 расследований по делам о шпионаже и сотрудничестве с иностранными спецслужбами

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