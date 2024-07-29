Диверсія на залізниці Франції. В МВС підозрюють ультралівих екстремістів

Як розповів Дарманін, наразі було ідентифіковано кількох підозрюваних. Зокрема стиль роботи диверсантів мав ознаки ліворадикальних екстремістів, втім, не навів приклади.

За словами міністра транспорту Патріса Вергрієта, всі потяги відновили рух сьогодні, 29 липня, вранці.

Через диверсію близько 800 тисяч людей зіткнулися з перебоями в поїздах. Також для близько 100 тисяч людей довелось повністю скасувати рейси.

Диверсія на французькій залізниці

26 липня у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці. Тоді ж влада заявила про можливу диверсію. Як розповів оператор залізниці SNCF, вночі невідомі пошкодили три швидкісні гілки.

Варто додати й те, що диверсія відбулась у день початку Олімпійських ігор. Детальніше про змагання та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.