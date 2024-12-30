У Німеччині висунули звинувачення трьом підозрюваним у шпигунстві на користь РФ

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам. Їх звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як повідомляється, обвинувачені мають як німецьке, так і російське громадянство. Їх звинувачують, серед іншого, в "агентурній діяльності на користь спецслужб".

Звинувачення були висунуті 9 грудня в Сенаті державної безпеки Вищого земельного суду Мюнхена.

Головним підозрюваним є 40-річний Дітер С. з Байройта, якого Федеральна прокуратура також звинувачує в "діяльності агента з метою саботажу", "фотографуванні військових об'єктів, що загрожує безпеці" і змові з метою небезпечного втручання в залізничний рух.

Його ймовірними спільниками були 38-річний Александр Й. та 43-річним Алекс Д. Вони, як стверджується, вивчав потенційні цілі в Баварії.

За даними слідства, серед них були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку та українські солдати, а також завод з виробництва інструментів поблизу Байройта, де виробляється зброя.

Також стверджується, що Дітер С. шпигував за вантажною станцією в Парсберзі у Верхньому Пфальці, яка використовується для обробки військових транспортних засобів.

Німецькі силовики почали спостерігати за підозрюваними ще взимку та навесні 2024 року. Слідство прийшло до висновку, що чоловіки могли розглядати можливість проведення диверсій на об’єктах військової інфраструктури Німеччини.

Також обговорювалися можливі вибухи та підпали. Таким чином диверсанти хотіли "підірвати" військову підтримку України з боку Берліна.

За даними слідства, головний обвинувачений мав "чудові зв’язки" зі спецслужбами Росії. Стверджується також, що чоловік колись воював на боці так званої "ДНР".