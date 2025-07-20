Диверсія "АТЕШ" під Тулою: партизани підірвали важливий залізничний маршрут окупантів

За повідомленням руху, агент провів успішну диверсію на залізничному полотні поблизу Тули.

Це дуже важливо з огляду на те, що Тула являється важливим логістичним вузлом у центральній частині Росії. Ще б пак, через неї проходять потоки вантажів з оборонних заводів до військових частин і фронту. Залізниця забезпечує зв’язок із Харківським, Сумським і частково Донецьким напрямками.

Відомо, що в результаті диверсії була знищена релейна шафа, що відповідала за керування рухом на важливій ділянці залізниці. Це спричинило серйозні збої в русі поїздів, особливо у вантажному сполученні, яке забезпечувало доставку боєприпасів, зброї та комплектуючих подвійного призначення з оборонних підприємств Тули - таких як КБП, Туламашзавод, патронний і машинобудівний заводи.

Таким чином диверсія завдала удару не лише по матеріально-технічному забезпеченню, а й по бойовому потенціалу окупантів на передовій.

Окрім прямих логістичних наслідків, акція викликала паніку та деморалізацію серед особового складу противника. Адже вона показала: навіть у глибокому тилу, далеко від лінії фронту, ворог не може почуватися у безпеці.

"АТЕШ" заявляє, що й надалі діятиме в глибині територій, контрольованих ворогом, підриваючи стабільність російського тилу та демонструючи вразливість військової машини окупантів.