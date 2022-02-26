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Диверсанты расставили по Киеву много меток: что надо знать жителям

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 13:28
Диверсанты расставили по Киеву много меток: что надо знать жителям Фото: диверсанты расставили по Киеву много меток (t.me/AleksandrSkichko)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве диверсанты расставили по городу много меток. В том числе баллистических, жителей призывают при их обнаружении срочно обращаться к полиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительными! Как только видите такое", - сразу обращайтесь в полицию!"- говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты и их помощники в Украине оставляют метки на объектах Укрзализныци.

Также к украинцам обратились к жителям многоэтажек, их призывают срочно проверить (по возможности) крыши на наличие меток оккупантов.

Добавим, кіберполиция создала бота в Telegram для сообщений об обнаруженных метках. Отметки оставляют оккупанты на дорогах.

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