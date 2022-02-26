ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Диверсанти розставили по Києву багато міток: що треба знати мешканцям

Новость на русском →
Київ, Субота 26 лютого 2022 13:28
Диверсанти розставили по Києву багато міток: що треба знати мешканцям Фото: диверсанти розставили по Києву багато міток (t.me/AleksandrSkichko)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві диверсанти розставили по місту багато міток. В тому числі - балістичних, мешканців закликають при їх виявленні терміново звертатися до поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, - одразу звертайтеся в поліцію!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти та їхні помічники в Україні залишають мітки на об'єктах Укрзалізниці.

Також до українців звернулися до жителів багатоповерхівок, їх закликають терміново перевірити (за можливості) дахи на наявність міток окупантів.

Додамо, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна