Диверсанти розставили по Києву багато міток: що треба знати мешканцям

У Києві диверсанти розставили по місту багато міток. В тому числі - балістичних, мешканців закликають при їх виявленні терміново звертатися до поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, - одразу звертайтеся в поліцію!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти та їхні помічники в Україні залишають мітки на об'єктах Укрзалізниці.

Також до українців звернулися до жителів багатоповерхівок, їх закликають терміново перевірити (за можливості) дахи на наявність міток окупантів.

Додамо, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.