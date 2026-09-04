У Буковелі діти захисників навчалися зупиняти критичні кровотечі (фото)

У дитячому таборі в Буковелі 110 дітей із родин захисників України ознайомилися з методами зупинки критичних кровотеч та правилами використання турнікетів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Дводенний курс провів Олег Лелякін - інструктор з тактичної медицини SICH, найбільшого українського виробника турнікетів, колишній бойовий медик та ветеран війни.

Практичні заняття відбулися за підтримки SICH та ГО "Милосердя і здоров’я" в межах програми відпочинку та відновлення дітей "Літо без війни".

До реалізації програми долучені дві компанії-учасники Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI): "Українська бронетехніка" - один з організаторів "Літа без війни", а SICH забезпечила проведення практичних занять із зупинки критичних кровотеч.

У таборі відпочивають діти чинних військовослужбовців і ветеранів, а також діти загиблих Захисників України та Захисників, зниклих безвісти за особливих обставин.

Під час занять дітям показали, як розпізнати критичну кровотечу, як діяти в такій ситуації та правильно застосовувати турнікет. Окремо вони ознайомилися з конструкцією та принципом роботи українського SICH-турнікета. Основний акцент зробили на практиці: діти під контролем досвідченого інструктора пробували самостійно виконувати показані дії.

Критична кровотеча можлива не лише внаслідок бойових дій. Її причиною може стати ДТП, серйозна травма або інша надзвичайна ситуація. У таких випадках рахунок може йти на хвилини, тому важливо не лише мати турнікет, а й розуміти принципи його правильного застосування.