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У Буковелі діти захисників навчалися зупиняти критичні кровотечі (фото)

10:42 04.09.2026 Пт
2 хв
Дітям показали, як розпізнати критичну кровотечу, як діяти в такій ситуації та правильно застосовувати турнікет
aimg Юлія Бойко
У Буковелі діти захисників навчалися зупиняти критичні кровотечі (фото) В таборі в Буковелі діти захисників пройшли практичний курс з такмеду (фото: прес-служба)
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У дитячому таборі в Буковелі 110 дітей із родин захисників України ознайомилися з методами зупинки критичних кровотеч та правилами використання турнікетів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Дводенний курс провів Олег Лелякін - інструктор з тактичної медицини SICH, найбільшого українського виробника турнікетів, колишній бойовий медик та ветеран війни.

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Практичні заняття відбулися за підтримки SICH та ГО "Милосердя і здоров’я" в межах програми відпочинку та відновлення дітей "Літо без війни".

До реалізації програми долучені дві компанії-учасники Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI): "Українська бронетехніка" - один з організаторів "Літа без війни", а SICH забезпечила проведення практичних занять із зупинки критичних кровотеч.

У таборі відпочивають діти чинних військовослужбовців і ветеранів, а також діти загиблих Захисників України та Захисників, зниклих безвісти за особливих обставин.

Під час занять дітям показали, як розпізнати критичну кровотечу, як діяти в такій ситуації та правильно застосовувати турнікет. Окремо вони ознайомилися з конструкцією та принципом роботи українського SICH-турнікета. Основний акцент зробили на практиці: діти під контролем досвідченого інструктора пробували самостійно виконувати показані дії.

Критична кровотеча можлива не лише внаслідок бойових дій. Її причиною може стати ДТП, серйозна травма або інша надзвичайна ситуація. У таких випадках рахунок може йти на хвилини, тому важливо не лише мати турнікет, а й розуміти принципи його правильного застосування.

Про програму "Літо без війни"

"Літо без війни" - програма відпочинку та відновлення дітей із родин українських військовослужбовців, яка реалізується четвертий рік.

За цей час у програмі взяли участь близько 6 тисяч дітей. Понад 1,5 тисячі - влітку 2026 року.

Діти відпочивають у таборах у Карпатах. Програма включає екскурсії, спортивні та розвивальні заняття, командні активності.

Організатори програми - БО "Після Служби", ГО "Милосердя і здоров’я" та компанія-учасник NAUDI "Українська бронетехніка". Практичні заняття із зупинки критичних кровотеч для цієї зміни проведені за підтримки компанії-учасника NAUDI SICH та ГО "Милосердя і здоров’я".

Як повідомлялось до цього, діти військовослужбовців 1 окремої бригади Сил ТрО ЗС України імені Івана Богуна повернулися з поїздки в Карпати, де вони провели 8 незабутніх днів. Серед них - діти чинних військовослужбовців, полеглих Героїв та воїнів, які сьогодні вважаються зниклими безвісти.

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