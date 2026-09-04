У Буковелі діти захисників навчалися зупиняти критичні кровотечі (фото)
У дитячому таборі в Буковелі 110 дітей із родин захисників України ознайомилися з методами зупинки критичних кровотеч та правилами використання турнікетів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Дводенний курс провів Олег Лелякін - інструктор з тактичної медицини SICH, найбільшого українського виробника турнікетів, колишній бойовий медик та ветеран війни.
Практичні заняття відбулися за підтримки SICH та ГО "Милосердя і здоров’я" в межах програми відпочинку та відновлення дітей "Літо без війни".
До реалізації програми долучені дві компанії-учасники Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI): "Українська бронетехніка" - один з організаторів "Літа без війни", а SICH забезпечила проведення практичних занять із зупинки критичних кровотеч.
У таборі відпочивають діти чинних військовослужбовців і ветеранів, а також діти загиблих Захисників України та Захисників, зниклих безвісти за особливих обставин.
Під час занять дітям показали, як розпізнати критичну кровотечу, як діяти в такій ситуації та правильно застосовувати турнікет. Окремо вони ознайомилися з конструкцією та принципом роботи українського SICH-турнікета. Основний акцент зробили на практиці: діти під контролем досвідченого інструктора пробували самостійно виконувати показані дії.
Критична кровотеча можлива не лише внаслідок бойових дій. Її причиною може стати ДТП, серйозна травма або інша надзвичайна ситуація. У таких випадках рахунок може йти на хвилини, тому важливо не лише мати турнікет, а й розуміти принципи його правильного застосування.
Про програму "Літо без війни"
"Літо без війни" - програма відпочинку та відновлення дітей із родин українських військовослужбовців, яка реалізується четвертий рік.
За цей час у програмі взяли участь близько 6 тисяч дітей. Понад 1,5 тисячі - влітку 2026 року.
Діти відпочивають у таборах у Карпатах. Програма включає екскурсії, спортивні та розвивальні заняття, командні активності.
Організатори програми - БО "Після Служби", ГО "Милосердя і здоров’я" та компанія-учасник NAUDI "Українська бронетехніка". Практичні заняття із зупинки критичних кровотеч для цієї зміни проведені за підтримки компанії-учасника NAUDI SICH та ГО "Милосердя і здоров’я".
Як повідомлялось до цього, діти військовослужбовців 1 окремої бригади Сил ТрО ЗС України імені Івана Богуна повернулися з поїздки в Карпати, де вони провели 8 незабутніх днів. Серед них - діти чинних військовослужбовців, полеглих Героїв та воїнів, які сьогодні вважаються зниклими безвісти.