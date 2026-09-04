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В Буковеле дети защитников учились останавливать критические кровотечения (фото)

10:42 04.09.2026 Пт
2 мин
Детям показали, как распознать критическое кровотечение, как действовать в такой ситуации и правильно применять турникет.
aimg Юлия Бойко
В Буковеле дети защитников учились останавливать критические кровотечения (фото) В лагере в Буковеле дети защитников прошли практический курс по такмеду (фото: пресс-служба)
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В детском лагере в Буковеле 110 детей из семей защитников Украины ознакомились с методами остановки критических кровотечений и правилами использования турникетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Двухдневный курс провел Олег Лелякин - инструктор по тактической медицине SICH, крупнейшего украинского производителя турникетов, бывший боевой медик и ветеран войны.

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Практические занятия прошли при поддержке SICH и ОО "Милосердие и здоровье" в рамках программы отдыха и восстановления детей "Лето без войны".

К реализации программы привлечены две компании-участники Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) : " Украинская бронетехника" - один из организаторов "Лета без войны", а SICH обеспечила проведение практических занятий по остановке критических кровотечений.

В лагере отдыхают дети действующих военнослужащих и ветеранов, а также дети погибших Защитников Украины и Защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На занятиях детям показали, как распознать критическое кровотечение, как действовать в такой ситуации и правильно применять турникет. Отдельно они ознакомились с конструкцией и принципом работы украинского SICH турникета. Основной упор сделали на практике: дети под контролем опытного инструктора пробовали самостоятельно выполнять показанные действия.

Критическое кровотечение возможно не только в результате боевых действий. Ее причиной может стать ДТП, серьезная травма или другая чрезвычайная ситуация. В таких случаях счет может идти на минуты, поэтому важно иметь не только турникет, но и понимать принципы его правильного применения.

О программе "Лето без войны"

"Лето без войны" - программа отдыха и восстановления детей из семей украинских военнослужащих, которая реализуется четвертый год.

За это время в программе приняли участие около 6 тысяч детей. Более 1,5 тысячи летом 2026 года.

Дети отдыхают в лагерях в Карпатах. Программа включает в себя экскурсии, спортивные и развивающие занятия, командные активности.

Организаторы программы - БО "После Службы", ОО "Милосердие и здоровье" и компания-участник NAUDI "Украинская бронетехника". Практические занятия по остановке критических кровотечений для этого изменения проведены при поддержке компании-участника NAUDI SICH и ОО "Милосердие и здоровье" .

Как сообщалось до этого, дети военнослужащих 1 отдельной бригады Сил ТРО ВС Украины имени Ивана Богуна вернулись из поездки в Карпаты, где они провели 8 незабываемых дней. Среди них - дети действующих военнослужащих, павших Героев и воинов, которые сегодня числятся пропавшими без вести.

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