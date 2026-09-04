В Буковеле дети защитников учились останавливать критические кровотечения (фото)

В детском лагере в Буковеле 110 детей из семей защитников Украины ознакомились с методами остановки критических кровотечений и правилами использования турникетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Двухдневный курс провел Олег Лелякин - инструктор по тактической медицине SICH, крупнейшего украинского производителя турникетов, бывший боевой медик и ветеран войны.

Практические занятия прошли при поддержке SICH и ОО "Милосердие и здоровье" в рамках программы отдыха и восстановления детей "Лето без войны".

К реализации программы привлечены две компании-участники Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) : " Украинская бронетехника" - один из организаторов "Лета без войны", а SICH обеспечила проведение практических занятий по остановке критических кровотечений.

В лагере отдыхают дети действующих военнослужащих и ветеранов, а также дети погибших Защитников Украины и Защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На занятиях детям показали, как распознать критическое кровотечение, как действовать в такой ситуации и правильно применять турникет. Отдельно они ознакомились с конструкцией и принципом работы украинского SICH турникета. Основной упор сделали на практике: дети под контролем опытного инструктора пробовали самостоятельно выполнять показанные действия.

Критическое кровотечение возможно не только в результате боевых действий. Ее причиной может стать ДТП, серьезная травма или другая чрезвычайная ситуация. В таких случаях счет может идти на минуты, поэтому важно иметь не только турникет, но и понимать принципы его правильного применения.