На що можна витратити гроші з рахунку "Турбота про дитину"

Спеціальний рахунок призначений для виплат за чотирма державними програмами:

"єЯсла";

допомога для догляду за дитиною до одного року;

"Пакунок школяра";

"Пакунок малюка".

Кошти з нього можна спрямовувати на різні потреби дитини: продукти, одяг і взуття, книжки, іграшки, ліки, медичні послуги, спорт і дозвілля.

Також допомогою можна оплачувати відвідування музеїв, виставок, розважальних центрів, дитячих садків і послуги з догляду за дітьми.

Тепер до переліку додали MCC-код послуг зубних і медичних лабораторій. Це дасть змогу батькам оплачувати стоматологічну допомогу для дітей коштами з рахунку.

Як відкрити рахунок "Турбота про дитину"

Оформити спеціальний рахунок можна в застосунку "Дія". Для цього потрібно:

авторизуватися в застосунку;

перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Дія.Картка";

вибрати банк, у якому потрібно відкрити картку та спеціальний рахунок "Турбота про дитину";

підписати згоду й завершити оформлення.

Якщо "Дія.Картка" вже є, достатньо перейти до розділу відкриття рахунків і вибрати "Турбота про дитину".

Відкрити спеціальний рахунок також можна під час подання заяви на отримання виплат за програмами "єЯсла", допомоги для догляду за дитиною до одного року, "Пакунок школяра" або "Пакунок малюка".