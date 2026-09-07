До 12 тисяч гривень на місяць: як батькам отримати виплати за програмою "єЯсла"

В Україні продовжують виплачувати допомогу за програмою "єЯсла" для батьків, які виходять на роботу після того, як дитині виповнився один рік. Наразі понад 23 тисячі родин уже подали заяви на отримання виплати, а більш як 15 тисяч сімей вже отримують допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення першої заступниці міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмили Шемелинець.

За її словами, на виплати за програмою вже спрямували близько 600 млн гривень.

Скільки виплачують за програмою "єЯсла"

Програма "єЯсла" стартувала 1 січня 2026 року. Допомога призначається з місяця, що настає після досягнення дитиною одного року, і виплачується до місяця, коли дитині виповниться три роки.

У 2026 році розмір допомоги становить:

8 тисяч гривень на місяць ;

; 12 тисяч гривень на місяць для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.

Шемелинець пояснила, що батьки, чиїм дітям станом на 1 січня вже виповнився рік, можуть отримувати виплату з цієї дати, якщо подали заяву протягом шести місяців.

Якщо ж батьки вийшли на роботу пізніше, вони також можуть подати заяву протягом шести місяців. У такому разі виплату почнуть нараховувати з моменту виходу на роботу або з моменту, коли дитині виповнився один рік.

На що можна витратити гроші

Кошти "єЯсла" мають цільове призначення. Їх можна використовувати на послуги догляду за дитиною, зокрема:

послуги приватних закладів дошкільної освіти;

послуги фізичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми;

платні послуги державних і комунальних дитсадків, зокрема харчування, гуртки, додаткові заняття та чергові групи.

За словами Шемелинець, попит на використання цих коштів є значним. Вона також зазначила, що гроші можна спрямовувати на широкий перелік товарів для дітей, зокрема дитячий або сімейний одяг, взуття, іграшки та спортивні товари.

Як отримувати "єЯсла" на "Дія.Картку"

З початку серпня 2026 року допомогу для догляду за дитиною до одного року та "єЯсла" можна отримувати на спеціальний рахунок "Турбота про дитину", відкритий у межах "Дія.Картки".

Відкрити таку картку можна у застосунку одного з банків-партнерів:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

Також "Дія.Картку" можна відкрити під час особистого звернення до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу або до уповноваженої особи територіальної громади.

Якщо картка вже відкрита, спеціаліст підтягує її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, після чого рахунок автоматично додається до заяви.

Якщо картки немає, під час звернення потрібно повідомити, у застосунку якого банку ви хочете її відкрити. Спеціаліст надасть QR-код для обраного банку, після чого картку можна відкрити у банківському застосунку.

При цьому отримувати виплату можна і на інший спеціальний рахунок - в Ощадбанку, який відкриває Пенсійний фонд.

Якщо людина вже отримує "єЯсла" або допомогу для догляду за дитиною до одного року, другу виплату також можна отримувати на той самий спеціальний рахунок.

Для переходу на "Дія.Картку" повторно подавати заяву на допомогу та документи не потрібно. Достатньо особисто звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади та подати заяву про зміну рахунку для виплати.