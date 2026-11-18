Родители смогут оплачивать стоматологические услуги для детей средствами государственной помощи на специальном счете "Дія.Карты" "Забота о ребенке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Специальный счет предназначен для выплат по четырем государственным программам:
Средства из него можно направлять на разные потребности ребенка: продукты, одежду и обувь, книги, игрушки, лекарства, медицинские услуги, спорт и досуг.
Также можно оплачивать посещение музеев, выставок, развлекательных центров, детских садов и услуги по уходу за детьми.
Теперь в список добавили MCC-код услуг зубных и медицинских лабораторий. Это позволит родителям оплачивать стоматологическую помощь для детей денежными средствами со счета.
Оформить специальный счет можно в приложении "Дія". Для этого нужно:
Если "Дія.Карта" уже есть, достаточно перейти к разделу открытия счетов и выбрать "Забота о ребенке".
Открыть специальный счет также можно при подаче заявления на получение выплат по программам "єЯсла", пособия по уходу за ребенком до одного года, "Пакет школьника" или "Пакет малыша".
Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала августа 2026 года выплаты по программам "єЯсла", пособия по уходу за ребенком до одного года, "Пакет школьника" и "Пакет малыша" начали зачислять на специальный счет "Дія.Карты" "Забота о ребенке" .
Также для получения помощи "єЯсла" родителям нужно открыть этот счет или изменить реквизиты для выплат через Пенсионный фонд, ЦНАП или уполномоченное лицо общины. Повторно подавать заявление о назначении помощи не нужно.
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