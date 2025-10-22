UA

У дитсадку Харкова під час удару РФ перебувало 48 дітей, - ДСНС

Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Російська армія трьома ударними дронами "Шахеди" поцілила по приватному садочку у Харкові. Там перебувало 48 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, наразі рятувальники локалізували пожежу у дитсадку.

"На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. На жаль, 1 людина загинула, ще 6 постраждали," - сказано у повідомленні.

Також внаслідок удару виникла пожежа у багатоквартирному будинку та недіючій складській будівлі.

Варто зауважити, що раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час російської атаки вихователі вивели дітей у напівпідвальне приміщення. Завдяки цьому вдалось уникнути жертв серед дітей.

Адже другий поверх садочка повністю склався під час обстрілу.

Удар по дитячому садочку у Харкові

Вранці Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів у напрямку Харкова. Згодом підтвердилося, що місто зазнало масованої атаки.

«Зафіксовано влучання у Холодногірському районі, попередньо - дрон типу "Шахед". На місці виникла пожежа, інформація уточнюється", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше він уточнив, що дрони поцілили у приватний дитячий садок. Унаслідок удару виникла пожежа.

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.

Детально про те, що наразі відомо про удар по садочку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

ХарківВійна в Україні