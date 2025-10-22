RU

В детсаду Харькова во время удара РФ находилось 48 детей, - ГСЧС

Фото: последствия удара по Харькову (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Российская армия тремя ударными дронами "Шахеды" попала по частному саду в Харькове. Там находилось 48 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, сейчас спасатели локализовали пожар в детсаду.

"На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место. К сожалению, 1 человек погиб, еще 6 пострадали", - сказано в сообщении.

Также в результате удара возник пожар в многоквартирном доме и недействующем складском здании.

Стоит заметить, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время российской атаки воспитатели вывели детей в полуподвальное помещение. Благодаря этому удалось избежать жертв среди детей.

Ведь второй этаж садика полностью сложился во время обстрела.

Удар по детскому саду в Харькове

Утром Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии подтвердилось, что город подвергся массированной атаке.

"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе, предварительно - дрон типа "Шахед". На месте возник пожар, информация уточняется", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже он уточнил, что дроны попали в частный детский сад. В результате удара возник пожар.

 

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду.

Подробно о том, что сейчас известно об ударе по саду - читайте в материале РБК-Украина.

