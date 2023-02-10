Дітолюб, чорт, подонок. Хакери дізналися, як росіянам не можна називати Путіна в інтернеті

Як пише російський портал, Роскомнагляд веде систематичний моніторинг соцмереж у пошуках образливих для Путіна публікацій та коментарів, ба більше він розробив документ під назвою "Ключові слова-образи". Це чотиристорінковий список лайливих, вульгарних або просто двозначних слів, яким, на думку органу, не місце поряд з ім'ям чи зображенням російського диктатора.

Судячи з оприлюдненого "Кіберпартизанами" листування, над складанням списків образ Путіна, які можна виявити в інтернеті, співробітники Роскомнагляду працюють не менше ніж рік. У таблиці під заголовком "Приклади текстових порушень_Образи президента" від 29 листопада 2021 року наводилося рівно сто цитат із соцмереж:

"Путін потвора мр*зь шм*ра піди з влади муд*к",

"Путін - якась феноменальна бл*дина",

"Путін - уйо, Його другани - худоби. Всі заслуговують на суд і страшну кару. Але я один із цим зробити нічого не можу".

Через рік у документації відомства з'являється файл "Ключові слова-образи". Він лежить у zip-архіві "Класифікатор та додатки" і датований 14 вересня 2022 року, у графі "Автор" зазначено Ад'яна Борисовича Патаєва.

Автор добірки наголошує, що порушенням вважатиметься вживання наведених у списку образливих слів "тільки у разі виявлення згадки президента", якщо вони будуть використані у підписі до фото Путіна. Зокрема у випадках:

Зображення диктатора спільно з образами/висловлюваннями, що вказують на приналежність до явно протиправної та різко засуджуваної діяльності (педофілії).

Згадка диктатора у контексті статевих відносин.

Зображення диктатора спільно з текстом чи висловлюваннями, що містять нецензурну лайку, лайливі слова, звернені до нього.

Ключові слова: педофіл, педофобія, контакт, статевий потяг, збочення, гондурас, ідіот, тупорилий, ублюдок, падла, тварюка, мерзота, виродок, бздех, бзднути, бздун, бздунья, бздюха, бікса, блежник, дристун, дристуха, говнюк, говнюха, говнядина, говняк, сміття, корупція, санкції, цар, КДБ, бандит, грошей немає, стежить за порядком - безлад його не цікавить, палац, не лестощів, лисий, хазяйка та інші.