Детолюб, черт, подонок. Хакеры узнали, как россиянам нельзя называть Путина в интернете

Как пишет российский портал, Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в поисках оскорбительных для Путина публикаций и комментариев, более того, он разработал документ под названием "Ключевые слова-образы". Это четырехстраничный список бранных, вульгарных или просто двусмысленных слов, которым, по мнению органа, не место рядом с именем или изображением российского диктатора.

Судя по обнародованной "Киберпартизанами" переписке, над составлением списков оскорблений Путина, которые можно обнаружить в интернете, сотрудники Роскомнадзора работают не менее года. В таблице под заголовком "Примеры текстовых нарушений_Образа президента" от 29 ноября 2021 года приводилось ровно сто цитат из соцсетей:

"Путин уродина мр*зь шм*ра уйди из власти муд*к",

"Путин - некая феноменальная бл*дина",

"Путин - уе, Его друганы - скоты. Все заслуживают суда и страшной казни. Но я один с этим сделать ничего не могу".

Через год в документации ведомства появляется файл "Ключевые слова-оскорбления". Он лежит в zip-архиве "Классификатор и приложения" и датирован 14 сентября 2022 года, в графе "Автор" указан Адьян Борисович Патаев.

Автор подборки отмечает, что нарушением будет считаться употребление приведенных в списке оскорбительных слов "только при обнаружении упоминания президента", если они будут использованы в подписи к фото Путина. В частности в случаях:

Изображения диктатора совместно с образами/высказываниями, указывающими на принадлежность к явно противоправной и резко осуждаемой деятельности (педофилии).

Упоминание диктатора в контексте половых отношений.

Изображения диктатора совместно с текстом или высказываниями, содержащими нецензурную брань, бранные слова, обращенные к нему.

Ключевые слова: педофил, педофобия, контакт, половое влечение, извращение, гондурас, идиот, тупорылый, ублюдок, падла, тварь, мерзость, урод, бздех, бзднуть, бздун, бздунья, бздюха, бикса, блежник, дристун, дристуха, говнюк, говнюха, говнядина, говняк, мусор, коррупция, санкции, царь, КГБ, бандит, денег нет, следит за порядком – беспорядок его не интересует, дворец, не лести, лысый, хозяйка и другие.