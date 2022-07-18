Россия оштрафовала Google на почти 22 млрд рублей за материалы о войне в Украине
Россия оштрафовала компанию Google из-за отказа удалить информацию о войне в Украине. Штраф составляет более 21,7 млрд рублей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
В суде объяснили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google LLC, удалять противоречивые видео. Они якобы содержит недостоверную информацию о ходе "спецоперации", оскорбляют Вооруженные силы РФ, пропагандируют экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций.
Также Роскомнадзор потребовал удалить видео с "призывами к участию в несанкционированных акциях, в том числе адресованные несовершеннолетним".
Сумма штрафа составляет около 10% от годовых доходов компании в России.
Напомним, что Youtube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли фейки о войне в Украине.
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