Дитина травмувалась у школі: як діяти батькам і що має зробити адміністрація

Що має зробити школа при травмі дитини

У випадку травмування дитини адміністрація школи має дотримуватися чіткого алгоритму дій:

повідомити медсестру, яка оцінює стан дитини;

викликати швидку допомогу, якщо травма серйозна;

оповістити батьків одразу після інциденту;

супроводити дитину до лікарні, якщо батьки не встигають - це має зробити медпрацівник або вчитель.

"Найчастіше батьки не встигають швидко приїхати, тому директор дає розпорядження супроводити дитину педагогічному працівнику", - пояснює адвокат.

У лікарні дитину мають оглянути медики та видати батькам довідку про характер та тяжкість ушкодження.

Як відбувається розслідування

Протягом доби після інциденту директор має створити комісію з розслідування. До її роботи мають право долучитися батьки: вони можуть надавати документи, пояснення, висловлювати власну думку щодо причин травми.

"Батьки можуть також подати заяву, щоб інформація про наслідки травми не розголошувалася, якщо це може завдати моральної шкоди дитині", - додає Трясов.

Якщо керівництво школи відмовляється розслідувати нещасний випадок, батьки можуть звернутися до засновника школи (у випадку приватного закладу), міського чи обласного департаменту освіти або до інших державних органів управління освітою.

Яка відповідальність передбачена

За порушення процедури адміністрація та працівники можуть бути дисциплінарно покарані - аж до звільнення. Якщо недбалість призвела до смерті дитини - це вже кримінальна відповідальність (ст. 137 ККУ), яка передбачає навіть позбавлення волі.

Хто за що відповідає

Адвокат зазначає, що окремо треба звернути увагу щодо відповідальності адміністрації навчального закладу та батьків за дитину на різних етапах її перебування у школі:

дорога до школи й назад - відповідальність батьків (виняток - шкільні автобуси);

- відповідальність батьків (виняток - шкільні автобуси); під час уроків - вчитель;

- вчитель; на перервах - вчителі, які чергують у коридорах.

У разі інциденту важливо зберігати спокій і наполягати на дотриманні процедури. Це захищає не лише дитину, а й батьків - юридично й емоційно.