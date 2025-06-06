Дитина травмувалась у школі: як діяти батькам і що має зробити адміністрація

Якщо дитина отримала травму в школі, її батькам важливо знати: адміністрація закладу зобов’язана діяти за чітким алгоритмом.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів адвокат АО Leshchenko & Partners Данило Трясов.
У випадку травмування дитини адміністрація школи має дотримуватися чіткого алгоритму дій:
"Найчастіше батьки не встигають швидко приїхати, тому директор дає розпорядження супроводити дитину педагогічному працівнику", - пояснює адвокат.
У лікарні дитину мають оглянути медики та видати батькам довідку про характер та тяжкість ушкодження.
Протягом доби після інциденту директор має створити комісію з розслідування. До її роботи мають право долучитися батьки: вони можуть надавати документи, пояснення, висловлювати власну думку щодо причин травми.
"Батьки можуть також подати заяву, щоб інформація про наслідки травми не розголошувалася, якщо це може завдати моральної шкоди дитині", - додає Трясов.
Якщо керівництво школи відмовляється розслідувати нещасний випадок, батьки можуть звернутися до засновника школи (у випадку приватного закладу), міського чи обласного департаменту освіти або до інших державних органів управління освітою.
За порушення процедури адміністрація та працівники можуть бути дисциплінарно покарані - аж до звільнення. Якщо недбалість призвела до смерті дитини - це вже кримінальна відповідальність (ст. 137 ККУ), яка передбачає навіть позбавлення волі.
Адвокат зазначає, що окремо треба звернути увагу щодо відповідальності адміністрації навчального закладу та батьків за дитину на різних етапах її перебування у школі:
У разі інциденту важливо зберігати спокій і наполягати на дотриманні процедури. Це захищає не лише дитину, а й батьків - юридично й емоційно.
Нагадаємо, Кабмін затвердив експериментальний проєкт з посилення безпеки у школах під час воєнного стану. Участь візьмуть 5 тисяч навчальних закладів до 2026 року. Планують запровадити охорону, пропускний режим, відеонагляд, огорожі та посилити присутність поліції.
РБК-Україна також розповідало, що з 1 вересня 2025 року повного повернення до офлайн-навчання в школах і вишах не буде. За словами заступника міністра освіти Михайла Винницького все залежатиме від безпекової ситуації. Там, де обстріли тривають, навчання залишиться онлайн. У регіонах із відносною безпекою діятиме змішаний або очний формат.
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