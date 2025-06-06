Ребенок травмировался в школе: как действовать родителям и что должна сделать администрация

Если ребенок получил травму в школе, его родителям важно знать: администрация заведения обязана действовать по четкому алгоритму.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов.
В случае травмирования ребенка администрация школы должна придерживаться четкого алгоритма действий:
"Чаще всего родители не успевают быстро приехать, поэтому директор дает распоряжение сопроводить ребенка педагогическому работнику", - объясняет адвокат.
В больнице ребенка должны осмотреть медики и выдать родителям справку о характере и тяжести повреждения.
В течение суток после инцидента директор должен создать комиссию по расследованию. К ее работе имеют право присоединиться родители: они могут предоставлять документы, объяснения, высказывать собственное мнение о причинах травмы.
"Родители могут также подать заявление, чтобы информация о последствиях травмы не разглашалась, если это может нанести моральный ущерб ребенку", - добавляет Трясов.
Если руководство школы отказывается расследовать несчастный случай, родители могут обратиться к учредителю школы (в случае частного заведения), в городской или областной департамент образования или в другие государственные органы управления образованием.
За нарушение процедуры администрация и работники могут быть дисциплинарно наказаны - вплоть до увольнения. Если халатность привела к смерти ребенка - это уже уголовная ответственность (ст. 137 УКУ), которая предусматривает даже лишение свободы.
Адвокат отмечает, что отдельно надо обратить внимание на ответственность администрации учебного заведения и родителей за ребенка на разных этапах его пребывания в школе:
В случае инцидента важно сохранять спокойствие и настаивать на соблюдении процедуры. Это защищает не только ребенка, но и родителей - юридически и эмоционально.
Напомним, Кабмин утвердил экспериментальный проект по усилению безопасности в школах во время военного положения. Участие примут 5 тысяч учебных заведений до 2026 года. Планируют ввести охрану, пропускной режим, видеонаблюдение, ограждения и усилить присутствие полиции.
РБК-Украина также рассказывало, что с 1 сентября 2025 года полного возвращения к офлайн-обучению в школах и вузах не будет. По словам заместителя министра образования Михаила Винницкого все будет зависеть от ситуации с безопасностью. Там, где обстрелы продолжаются, обучение останется онлайн. В регионах с относительной безопасностью будет действовать смешанный или очный формат.
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