Дитина серед загиблих: у ДСНС видали статистику смертельних випадків на водоймах

В Україні від початку 2026 року на водоймах уже загинуло семеро людей, включно з дитиною, що змушує рятувальників знову нагадати про правила безпечної поведінки на льоду та неприпустимість нехтування ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України в мережі Telegram.

За даними ДСНС, семеро людей, серед яких дитина 2013 року народження, стали жертвами недотримання заходів безпеки на водоймах. Рятувальникам вдалося врятувати п'ятьох людей, проте нехтування елементарними правилами виявилося для багатьох смертельно небезпечним.

"Наразі крига надто крихка - не буде стабільних морозів для безпечної риболовлі чи прогулянок", - наголосив прес-офіцер Служби Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі України.

Основні правила безпеки

Фахівці нагадують:

безпечна товщина льоду для однієї людини має становити 7-10 см, для групи - 15-20 см;

міцність льоду перевіряється тільки спеціальною полицею, категорично заборонено бити його ногою;

під час руху групою тримайте дистанцію 5-6 метрів один від одного.

Батькам рекомендується пояснювати дітям небезпеку виходу на лід і контролювати їхнє перебування на водоймах. У разі надзвичайної ситуації необхідно телефонувати за номером "101".

Рекомендації для громадян

Служби порятунку наголошують, що навіть незначні відступи від правил можуть коштувати життя.

Крижаний покрив в умовах нестабільної температури залишається вкрай підступним, тож будь-яка прогулянка чи риболовля вимагає суворого дотримання всіх заходів безпеки.