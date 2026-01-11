Ребенок среди погибших: в ГСЧС выдали статистику смертельных случаев на водоемах

В Украине с начала 2026 года на водоемах уже погибли семь человек, включая ребенка, что заставляет спасателей вновь напомнить о правилах безопасного поведения на льду и недопустимости пренебрежения ими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.

По данным ГСЧС, семь человек, среди которых ребенок 2013 года рождения, стали жертвами несоблюдения мер безопасности на водоемах. Спасателям удалось спасти пять человек, однако пренебрежение элементарными правилами оказалось для многих смертельно опасным.

"Сейчас лед слишком хрупкий – не будет стабильных морозов для безопасной рыбалки или прогулок", – подчеркнул пресс-офицер Службы Александр Хорунжий во время брифинга в Медиацентре Украины.

Основные правила безопасности

Специалисты напоминают:

безопасная толщина льда для одного человека должна составлять 7-10 см, для группы – 15-20 см;

прочность льда проверяется только специальной полкой, категорически запрещено бить его ногой;

при движении группой держите дистанцию 5-6 метров друг от друга.

Родителям рекомендуется объяснять детям опасность выхода на лед и контролировать их пребывание на водоемах. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру "101".

Рекомендации для граждан

Службы спасения подчеркивают, что даже незначительные отступления от правил могут стоить жизни.

Ледяной покров в условиях нестабильной температуры остается крайне коварным, поэтому любая прогулка или рыбалка требует строгого соблюдения всех мер безопасности.