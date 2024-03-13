Дитина народилася в Чехії: які документи можна оформити в країні

У Чехії проживають близько 600 тисяч українців, більшість із яких біженці. У багатьох виникають питання, які документи оформляти дитині, що народилася у цій країні.
Дозвіл на перебування дитини залежатиме від документів батьків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Народжена у Чехії дитина матиме право на громадянство, якщо один з батьків є громадянином країни. Якщо у одного чи обох батьків оформлені короткострокові візи, вони зобов’язані подати заяву на таку візу дитині упродовж 60 днів від народження. Це треба зробити у місцевому Департаменті поліції у справах іноземців.
Такі самі правила для батьків, які мають довгострокові візи чи дозвіл на довготривале проживання. Заяву на такий самий дозвіл для дитини треба подавати до відділення Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP).
Також, якщо один із батьків чи обоє мають дозвіл на постійне місце проживання, вони зобов’язані подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання для дитини. Це потрібно зробити упродовж 2 місяців у відділеннях OAMP.
Якщо один із батьків чи обоє мають тимчасовий захист або очікують на візу, вони можуть подати заяву на оформлення тимчасового захисту і для дитини. Зробити це можна у відділеннях KACPU (Крайовий центр допомоги Україні) або ОAMP.
Фото: Підтримка України у Чехії (unsplash.com)
Для народженої у Чехії дитини необхідно оформити закордонний паспорт та дозвіл на перебування в Чехії (povolení k pobytu). Першим кроком буде звернення до посольства (консульства) України у Чехії.
За словами юридичної консультантки з Міжнародної організації з міграції Терези Ібрагім, у Чехії дитина отримує громадянство своїх батьків.
"Те, що дитина народилася на території Чехії, не має значення. Матиме значення, якщо один із батьків має чеське громадянство", – зазначила вона.
Також податися на ромадянство Чехії можна після 5 років наявності посвідки на постійне місце проживання в Чехії. Але якщо дитина народилася на території Чехії, але не мала посвідки на постійне проживання, то не зможе отримати громадянство цієї країни.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії готують умови для українців, які захочуть залишитися у країн. Одним із критеріїв буде соціальна самодостатність.
Також ми розповідали, що буде з українськими біженцями у Чехії після закінчення тимчасового захисту. Чеська влада розглядає три сценарії розвитку подій – на випадок збільшення чи зменшення хвилі міграції.
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