Дитина народилася в Чехії: які документи можна оформити в країні

Які види дозволів можуть отримати діти іноземців

Народжена у Чехії дитина матиме право на громадянство, якщо один з батьків є громадянином країни. Якщо у одного чи обох батьків оформлені короткострокові візи, вони зобов’язані подати заяву на таку візу дитині упродовж 60 днів від народження. Це треба зробити у місцевому Департаменті поліції у справах іноземців.

Такі самі правила для батьків, які мають довгострокові візи чи дозвіл на довготривале проживання. Заяву на такий самий дозвіл для дитини треба подавати до відділення Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP).

Також, якщо один із батьків чи обоє мають дозвіл на постійне місце проживання, вони зобов’язані подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання для дитини. Це потрібно зробити упродовж 2 місяців у відділеннях OAMP.

Якщо один із батьків чи обоє мають тимчасовий захист або очікують на візу, вони можуть подати заяву на оформлення тимчасового захисту і для дитини. Зробити це можна у відділеннях KACPU (Крайовий центр допомоги Україні) або ОAMP.

Фото: Підтримка України у Чехії (unsplash.com)

Куди звертатися в першу чергу після народження дитини

Для народженої у Чехії дитини необхідно оформити закордонний паспорт та дозвіл на перебування в Чехії (povolení k pobytu). Першим кроком буде звернення до посольства (консульства) України у Чехії.

для оформлення закордонного паспорта у консульстві треба взяти паспорти батьків та свідоцтво про народження дитини. Там слід отримати довідку із ймовірною датою видачі документа;

для оформлення дозволу на перебування дитини в Чехії в OAMP треба взяти паспорти батьків, свідоцтво про народження дитини, довідку з консульства про оформлення закордонного паспорта і медичне страхування дитини;

для оформлення тимчасового захисту для дитини у KACPU чи ОAMP варто у консульстві вписати її в паспорт одного з батьків або оформити дитині закордонний паспорт.

Фото: Мітинг українців у Чехії (gettyimages.com)

Чи зможе народжена у Чехії дитина обрати чеське громадянство

За словами юридичної консультантки з Міжнародної організації з міграції Терези Ібрагім, у Чехії дитина отримує громадянство своїх батьків.

"Те, що дитина народилася на території Чехії, не має значення. Матиме значення, якщо один із батьків має чеське громадянство", – зазначила вона.

Також податися на ромадянство Чехії можна після 5 років наявності посвідки на постійне місце проживання в Чехії. Але якщо дитина народилася на території Чехії, але не мала посвідки на постійне проживання, то не зможе отримати громадянство цієї країни.