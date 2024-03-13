Ребенок родился в Чехии: какие документы можно оформить в стране

Какие виды разрешений могут получить дети иностранцев

Родившийся в Чехии ребенок будет иметь право на гражданство, если один из родителей является гражданином страны. Если у одного или обоих родителей оформлены краткосрочные визы, они обязаны подать заявление на такую визу ребенку в течение 60 дней со дня рождения. Это нужно сделать в местном Департаменте полиции по делам иностранцев.

Такие же правила для родителей, имеющих долгосрочные визы или разрешение на длительное проживание. Заявление на такое же разрешение для ребенка нужно подавать в отделение Департамента по предоставлению убежища и миграционной политики МВД Чехии (OAMP).

Также, если у одного из родителей или обоих есть разрешение на постоянное место жительства, они обязаны подать заявление на получение разрешения на постоянное жительство для ребенка. Это нужно сделать в течение 2 месяцев в отделениях OAMP.

Если один из родителей или оба имеют временную защиту или ожидают визу, они могут подать заявление на оформление временной защиты и для ребенка. Сделать это можно в отделениях KACPU (Краевой центр помощи Украине) или ОAMP.

Фото: Поддержка Украины в Чехии (unsplash.com)

Куда обращаться в первую очередь после рождения ребенка

Для родившегося в Чехии ребенка необходимо оформить загранпаспорт и разрешение на пребывание в Чехии. Первым шагом будет обращение в посольство (консульство) Украины в Чехии.

для оформления загранпаспорта в консульстве нужно взять паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка. Там следует получить справку с вероятной датой выдачи документа;

для оформления разрешения на пребывание ребенка в Чехии в OAMP нужно взять паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка, справку из консульства об оформлении загранпаспорта и медицинское страхование ребенка;

для оформления временной защиты для ребенка в KACPU или ОAMP следует в консульстве вписать его в паспорт родителя или оформить ребенку загранпаспорт.

Фото: Митинг украинцев в Чехии (gettyimages.com)

Сможет ли рожденный в Чехии ребенок выбрать чешское гражданство

По словам юридического консультанта из Международной организации по миграции Терезы Ибрагим, в Чехии ребенок получает гражданство своих родителей.

"То, что ребенок родился на территории Чехии, не имеет значения. Будет иметь значение, если у одного из родителей будет чешское гражданство", – отметила она.

Также подать на гражданство Чехии можно после 5 лет наличия вида на постоянное проживание в Чехии. Но если ребенок родился на территории Чехии, но не имел вида на постоянное проживание, то не сможет получить гражданство этой страны.