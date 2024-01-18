Три сценарії. Що буде з українськими біженцями у Чехії після 2025 року

У чеському уряді обговорили стратегію інтеграції біженців з України на 2024-й і наступні роки. Влада розглядає три сценарії розвитку подій – на випадок збільшення чи зменшення хвилі міграції.

Також має бути підготовлений порядок припинення тимчасового захисту або зміни його форми, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Затверджені урядом заходи з адаптації та інтеграції біженців будуть стосуватися довгострокового житла, працевлаштування, навчання чеської мови, доступності шкіл. Також йшлося про доступ до медичного страхування, визнання кваліфікації.

Зараз у країні проживають 364 тисячі втікачів від війни, переважно жінки з дітьми. Тимчасовий захист у ЄС наразі діє до кінця березня 2025 року.

"Ми маємо думати далі і продовжувати робити наступні кроки. Ми повинні думати в майбутньому, як ми продовжуватимемо інтеграцію, що станеться, якщо тимчасовий захист перетвориться на іншу систему", – зазначив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

У документі передбачені три сценарії. Згідно з основним варіантом, у Чехії житимуть близько 350 тисяч біженців, прибуватимуть мало, деякі люди повернуться.

Другий сценарій розроблений на випадок перенесення бойових дій на інші території України та суворої зими. Потік людей зросте до показників весни 2022 року. У Чехії за такого сценарію будуть проживати близько 700 тисяч біженців, частина з яких захочуть осісти у країні.

За третім сценарієм війна припиниться або ситуація стане безпечнішою, тому люди поступово повертатимуться. За таким варіантом розвитку подій у країні може залишитися близько 200 тисяч біженців.

Передбачається, що Чехія може впоратися із прибуттям до 4 тисяч нових людей на тиждень, якщо тільки третина з них потребуватиме житла. Якщо будуть прибувати понад 5000 біженців на тиждень, доведеться запроваджувати антикризове управління та з часом може бути оголошено надзвичайний стан.

Із кінця березня 2025 року має початися підготовка до довгострокового рішення із заходами щодо інтеграції тих, хто хоче залишитися в Чехії та програмою повернення.