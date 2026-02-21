Діти заблукали в каналізації прямо в центрі Києва: поліція та ДСНС їх врятували (відео)

"Київ. На спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги", - йдеться у повідомленні.

Білошицький зазначив, що каналізаційна мережа є небезпечним лабіринтом, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів та раптове затоплення.

Тож одразу після звернення патрульні спільно з рятувальниками ДСНС негайно вирушили на пошуки і обстежили люки та дощову каналізацію. Дітей оперативно виявили у зливній каналізації на Хрещатику.

"Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд. На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції", - сказано у дописі.

Резюмуючи Білошицький до усіх батьків із закликом, щоб вони говорили з дітьми про безпеку і не наражали себе на небезпеку через цікавість.