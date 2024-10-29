Діти вже повідомляють про булінг через новий онлайн-сервіс МОН: як він працює

За даними міністерства, уже 52 дитини скористалися сервісом для повідомлення про випадки булінгу.

Як працює система онлайн-скарг?

Анонімна заява:

При анонімній скарзі школа скликає комісію, яка розглядає випадок і розробляє заходи для профілактики булінгу (наприклад, виховні години чи заняття зі шкільним психологом).

Але потрібно зазначити, що у такому випадку комісія не запрошує на засідання потерпілого та ймовірних кривдників.

У МОН звернули увагу, що керівник закладу освіти має обмежені можливості для підтримки та допомоги, якщо в анонімній заяві не зазначено учасників булінгу, клас чи школу.

Заявка з контактними даними:

Якщо дитина вказує свої особисті дані, скарга надсилається керівнику школи та поліції.

Після цього школа створює комісію, на яку можуть запросити жертву, кривдників і, за потреби, батьків. Це дозволяє більш детально розглянути інцидент і знайти шляхи для його розв'язання.

Зазначається, що якщо ситуація вимагає більш серйозних дій, до справи залучають правоохоронні органи, які розглядають ситуацію відповідно до законодавства України.

Як повідомити про булінг?

У МОН надали чітку інструкцію, якої потрібно дотримуватись, щоб повідомити про випадки знущання чи цькування:

Спочатку треба зайти на сайт АІКОМ та натиснути на "Повідомити про булінг". Далі необхідно зареєструйтеся або увійти в уже створений акаунт. Після цього заповнюється коротка анкета. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані. Після натискання на кнопку "Продовжити" відбудеться підтвердження заяви.

Також на сайті можна ознайомитися з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

У міністерстві додали, що діти, які звернулися через сервіс, також можуть отримати психологічну допомогу через чат-бот.

Окрім цього, можна звернутися на дитячу гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225 (з 12:00 до 16:00), а також на гарячу лінію щодо булінгу за номером 116 000.