Дети уже сообщают о буллинге через новый онлайн-сервис МОН: как он работает

По данным министерства, уже 52 ребенка воспользовались сервисом для сообщения о случаях буллинга.

Как работает система онлайн жалоб?

Анонимное заявление:

При анонимной жалобе школа созывает комиссию, которая рассматривает случай и разрабатывает меры по профилактике буллинга (например, воспитательные часы или занятия со школьным психологом).

Но следует отметить, что в таком случае комиссия не приглашает на заседание потерпевшего и вероятных обидчиков.

В МОН обратили внимание, что руководитель учебного заведения имеет ограниченные возможности для поддержки и помощи, если в анонимном заявлении не указаны участники буллинга, класс или школа.

Заявка с контактными данными:

Если ребенок указывает свои личные данные, жалоба направляется руководителю школы и полиции.

После этого школа создает комиссию, на которую могут пригласить жертву, обидчиков и, при необходимости, родителей. Это позволяет более подробно рассмотреть инцидент и найти пути для его разрешения.

Отмечается, что если ситуация требует более серьезных действий, к делу привлекаются правоохранительные органы, рассматривающие ситуацию в соответствии с законодательством Украины.

Как сообщить о буллинге?

В МОН предоставили четкую инструкцию, которую следует придерживаться, чтобы сообщить о случаях издевательства или травли:

Сначала нужно зайти на сайт АИКОМ и нажать "Сообщить о буллинге". Далее необходимо зарегистрируйтесь или войти в уже созданный аккаунт. После этого заполняется краткая анкета. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные. После нажатия на кнопку "Продолжить" будет подтверждено заявление.

Также на сайте можно ознакомиться с рекомендациями о том, как реагировать на буллинг.

В министерстве добавили, что обратившиеся через сервис дети также могут получить психологическую помощь через чат-бот.

Кроме того, можно обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12:00 до 16:00), а также на горячую линию по буллингу по номеру 116 000.