Про булінг в школі тепер можна повідомити онлайн: як це зробити

Понад 53% учнів стикалися з булінгом в школі, проте його завжди ігнорували. Відтепер, заявити про це стане легше, залучивши до вирішення проблеми керівництво школи чи поліцію.

Тепер про булінг в школі можна повідомити безпечніше. У Міністерстві освіти і науки України узгодили опцію швидкого повідомлення про випадки цькування.

За даними Міністерства, понад 53% школярів постраждали від булінгу хоч один раз. Проте, тільки половина з них повідомила про це батькам чи вчителям через страх осуду чи погіршення ситуацій. Як зазначила заступниця міністра освіти та науки України Євгенія Смірнова: “Булінг — не нове явище, але багато років наше суспільство ігнорувало його, применшуючи, не помічаючи вплив цькування в школах між дітьми або щодо дітей зі сторони працівників школи. Нам не вистачало розуміння того, що це таке, і як це у перспективі негативно, травматично може впливати на формування особистості.”

Як повідомити про випадки булінгу онлайн?

1. Зайдіть на сайт АІКОМ та натискайте кнопку «Повідомити про булінг».

2. Зареєструйтеся або увійдіть в уже наявний акаунт.

3. Заповніть коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані.

4. Натисніть кнопку «Продовжити» та підтвердіть заяву.

5. Ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Чи можна поскаржитися анонімно?

Якщо заяву буде оформлювати дитина, то можна. Проте, щоб швидше розв’язати ситуацію, керівництву школи та поліції знадобиться особиста інформація учня. Натомість, якщо заяву будуть створювати батьки чи інші законні представники, залишити її анонімною неможливо.

Чи потрібні додаткові докази чи свідчення булінгу?

Ні, в анонімній заяві достатньо буде лише текстове описання випадків булінгу. Але докази чи свідчення для підтвердження факту цькування можуть знадобитися, якщо заяву спрямують у поліцію. Однак, і це необов’язково.

Що буде після надсилання заяви?

Протягом доби після отримання заяви, директор має відреагувати на звернення. А саме, скликати спеціальну комісію, де проаналізують цей випадок та визначать подальші дії щодо сторін булінгу.

Чи дізнаються у класі, що хтось повідомив про булінг?

Ні, тому що заяву можуть бачити тільки директор школи та представники поліції. Вони повинні діяти лише в інтересах дитини. Тож, без нагальної на це потреби особисту інформацію учня не повідомлятимуть.