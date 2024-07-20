Чи мобілізують абітурієнтів, які вступають на магістратуру: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, якщо військовозобов'язаний громадянин закінчив бакалаврат і поступає на аспірантуру, але його ще не зарахували на навчання, то він теоретично втрачає право на відстрочку.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи можуть мобілізувати цю категорію громадян і що робити, якщо після отримання повістки, їх зарахували у ВНЗ.

Чи мобілізують абітурієнтів, які вступають на магістратуру

"Якщо громадянин отримав повістку після завершення бакалаврату і до моменту зарахування на магістратуру, то його можуть призвати на військову службу, оскільки в цей період він офіційно не є студентом. Проте, після зарахування до магістратури ситуація може змінитися", - пояснює юрист.

Законодавство України передбачає відстрочку від призову на військову службу для студентів, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах. Тому, якщо студент вже зарахований до магістратури на денну форму навчання, він має право на відстрочку від призову на військову службу.

Що відомо на цей момент:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не дає чіткої відповіді на це питання. Він лише визначає, що студенти денної форми навчання вищих закладів освіти не підлягають мобілізації

у березні 2023 року з'явилися повідомлення про те, що Міністерство оборони планує мобілізувати випускників бакалаврату, які не вступили до магістратури. Однак офіційного підтвердження цієї інформації не було

у липні 2024 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що випускники бакалаврату, які не вступили до магістратури, не підлягають мобілізації, якщо вони не досягли 27-річного віку

"Враховуючи все вище зазначене, студент має звернутися до військкомату з відповідними документами, що підтверджують його статус студента магістратури (наказ про зарахування, довідка з ВНЗ), і подати заяву на відстрочку від призову", - пояснює Франчук.

Військкомат зобов’язаний врахувати ці документи та надати відстрочку на період навчання, якщо всі умови для цього виконані.

Чи призвуть абітурієнта, якщо отримав повістку до зарахування на магістратуру

"Якщо громадянин отримав повістку до моменту зарахування на магістратуру і в цей період його мобілізували, але згодом він був зарахований до магістратури на денну форму навчання, він може подати документи, що підтверджують його статус студента, до військкомату", - каже юрист.

У такому випадку він має право на відстрочку від призову на військову службу. Військкомат зобов’язаний врахувати ці документи і, якщо всі умови виконані, надати відстрочку на період навчання.

"Отже, якщо його зарахують до магістратури після мобілізації, він може бути звільнений від військової служби на підставі його студентського статусу і відпущений на навчання", - пояснює Франчук.

Абітурієнтам, які отримали повістки, доведеться надати ТЦК документи про зарахування у ВНЗ (фото ілюстративне: Getty Images)

Що робити абітурієнтам, якщо отримали повістку

Можна звернутися до військового комісаріату за місцем проживання. Візьміть з собою всі документи, які підтверджують ваш вступ до магістратури (наприклад, наказ про зарахування, студентський квиток), а також повістку.

Також треба пояснити ситуацію військовому комісару. Скажіть, що ви вже вступили до магістратури, але ще не отримали офіційний статус студента. Попросіть роз'яснень щодо вашого статусу щодо мобілізації.

Залежно від відповіді військового комісаріату: