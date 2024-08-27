Дети-переселенцы могут получить грант на обучение в университете: какие условия

В этом году в Украине вводят гранты для обучения в университетах. Рассчитывать на них могут, в частности, и поступающие из категории переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

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В этом году поступающие, претендующие на обучение на контракте, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Это поможет частично покрыть стоимость обучения.

Кто может получить

Право на гранты для обучения в вузе имеют три категории абитуриентов:

поступают на бакалавра (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка) после школы или колледжа;

поступают на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

имеет результаты НМТ по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов или не менее 170 баллов.

Какая сумма гранта

В общей сложности сумма гранта определяется индивидуально для каждого - по результату национального мультитеста и с учетом коэффициента специальности.

Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым двум предметам есть возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.

Грант второго уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым двум предметам будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.

В Минобразования подчеркивают, что размер гранта может быть больше (т.е. умножен на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.

Подробный перечень коэффициентов специальностей - можно узнать по ссылке.

Алгоритм действий

Для начала необходимо выбрать приоритетное учебное заведение и образовательную программу через электронный кабинет поступающего. Если абитуриент отвечает условиям, он получит уведомление в своем электронном кабинете.

Подать заявление на грант через электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года.

Позже студента проинформируют о назначении гранта на первый год обучения (деньги выплачиваются дважды в год). Далее нужно пройти электронную идентификацию и аутентификацию в "Дії", открыть в одном из банков специальный счет.

Денежные средства могут быть использованы только для оплаты обучения в университете, с которым подписан соответствующий контракт. В Минобразования отметили, что на 22 августа более 160 заведений высшего образования подтвердили участие в грантовом проекте.

Список университетов можно отслеживать на официальном сайте Вступ-2024 по ссылке.