Дети-переселенцы могут получить грант на обучение в университете: какие условия
В этом году в Украине вводят гранты для обучения в университетах. Рассчитывать на них могут, в частности, и поступающие из категории переселенцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Содержание:
В этом году поступающие, претендующие на обучение на контракте, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку - государственный грант. Это поможет частично покрыть стоимость обучения.
Кто может получить
Право на гранты для обучения в вузе имеют три категории абитуриентов:
- поступают на бакалавра (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка) после школы или колледжа;
- поступают на дневную или дуальную форму обучения на контракт;
- имеет результаты НМТ по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов или не менее 170 баллов.
Какая сумма гранта
В общей сложности сумма гранта определяется индивидуально для каждого - по результату национального мультитеста и с учетом коэффициента специальности.
Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым двум предметам есть возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.
Грант второго уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым двум предметам будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.
В Минобразования подчеркивают, что размер гранта может быть больше (т.е. умножен на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.
Подробный перечень коэффициентов специальностей - можно узнать по ссылке.
Алгоритм действий
Для начала необходимо выбрать приоритетное учебное заведение и образовательную программу через электронный кабинет поступающего. Если абитуриент отвечает условиям, он получит уведомление в своем электронном кабинете.
Подать заявление на грант через электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года.
Позже студента проинформируют о назначении гранта на первый год обучения (деньги выплачиваются дважды в год). Далее нужно пройти электронную идентификацию и аутентификацию в "Дії", открыть в одном из банков специальный счет.
Денежные средства могут быть использованы только для оплаты обучения в университете, с которым подписан соответствующий контракт. В Минобразования отметили, что на 22 августа более 160 заведений высшего образования подтвердили участие в грантовом проекте.
Список университетов можно отслеживать на официальном сайте Вступ-2024 по ссылке.
Ранее мы объясняли, мобилизуют ли поступающих на магистратуру абитуриентов.
Также РБК-Украина рассказывало, как будет проходить этот учебный год в разных регионах Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.