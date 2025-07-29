Ракетний удар по Кам'янському: у ДСНС показали фото наслідків обстрілу

Російські війська сьогодні вночі, 29 липня, ракетами вдарили по Кам’янському Дніпропетровської області. Рятувальники показали фото наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Повідомляється, що в результаті обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, у якій виникла пожежа на площі 100 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення лікарні.

"Вночі російські війська завдали ракетного удару по Кам’янському. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 – отримали травми", - зазначили у ДСНС.

Нічний удар по Кам’янському

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні вночі, 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.

Мер Кам'янського Білоусов уточнив, що значні ушкодження отримали пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні. Він також додав, що потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях №31 та №11.

Також згодом стало відомо, що російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.

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