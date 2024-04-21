Діти можуть отримувати безкоштовне харчування у школах та садочках: хто має пільги

Українські школярі та діти дошкільного віку можуть отримати пільгове харчування у школах і садочках відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Для отримання пільг, діти повинні мати певні підстави, такі як матеріальна потреба або належність до певних категорій соціального захисту. Конкретні умови отримання пільгового харчування можуть визначатися відповідно до вказаних документів і рішень.

Організація шкільного харчування на пільгових умовах в школах України відбувається відповідно до:

державних нормативних документів;

рішень органів місцевого самоврядування;

проектів фінансової допомоги донорських організацій.

Більше про те, які категорії дітей можуть харчуватись за пільговими цінами, можна дізнатись в інфографіці, яку підготував уряд.