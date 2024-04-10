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У Кабміні хочуть запровадити електронний реєстр українських школярів за кордоном

Середа 10 квітня 2024 11:42
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У Кабміні хочуть запровадити електронний реєстр українських школярів за кордоном Фото: у Кабміні хочуть запровадити електронний реєстр українських школярів за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні розглядають можливість запровадження єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як пояснює пресслужба, сьогодні, як приклад, багато учнів здобувають освіту або ж є екстернами "Міжнародної української школи". Особові справи для вступу до закладу можна надіслати поштою.

"Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів", - додає пресслужба відомства.

Під час спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було запропоновано дозволити "Міжнародній українській школі" приймати особові справи в електронному вигляді. Зокрема й розробити відповідні роз'яснення.

"Також було наголошено, що "МУШ" має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном", - відзначає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, кому зі студентів дозволять виїздити за кордон під час війни.

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