Дети могут получать бесплатное питание в школах и садах: кто имеет льготы
Украинские школьники и дети дошкольного возраста могут получить льготное питание в школах и садиках соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Для получения льгот, дети должны иметь определенные основания, такие как материальная потребность или принадлежность к определенным категориям социальной защиты. Конкретные условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.
Организация школьного питания на льготных условиях в школах Украины происходит в соответствии с:
- государственными нормативными документами;
- решениями органов местного самоуправления;
- проектов финансовой помощи донорских организаций.
Больше о том, какие категории детей могут питаться по льготным ценам, можно узнать в инфографике, которую подготовило правительство.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, когда будут летние каникулы в школах Украины в 2024 году. Следует заметить, что из-за постоянных обстрелов график отдыха школьников будет различаться в зависимости от областей и ситуации в городах.
Мы также сообщали, что правительство Украины рассматривает возможность введения электронного реестра украинских школьников за границей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.