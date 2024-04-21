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Дети могут получать бесплатное питание в школах и садах: кто имеет льготы

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 17:47
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Дети могут получать бесплатное питание в школах и садах: кто имеет льготы Фото: школьники и дети дошкольного возраста могут получить бесплатное питание (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские школьники и дети дошкольного возраста могут получить льготное питание в школах и садиках соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Для получения льгот, дети должны иметь определенные основания, такие как материальная потребность или принадлежность к определенным категориям социальной защиты. Конкретные условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.

Организация школьного питания на льготных условиях в школах Украины происходит в соответствии с:

  • государственными нормативными документами;
  • решениями органов местного самоуправления;
  • проектов финансовой помощи донорских организаций.

Больше о том, какие категории детей могут питаться по льготным ценам, можно узнать в инфографике, которую подготовило правительство.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, когда будут летние каникулы в школах Украины в 2024 году. Следует заметить, что из-за постоянных обстрелов график отдыха школьников будет различаться в зависимости от областей и ситуации в городах.

Мы также сообщали, что правительство Украины рассматривает возможность введения электронного реестра украинских школьников за границей.

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