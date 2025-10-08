Діти мерзнуть без опалення: у школах Калуша скоротили уроки через холод

У місті Калуш Івано-Франківської області вирішили скоротити тривалість уроків у школах на тлі похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інформатор".
Під час нещодавньої оперативної наради з соціально-гуманітарних питань у Калуській міській раді, міський голова Андрій Найда розповів, що вже обговорював початок опалювального періоду з головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Онищук.
За його словами, існує ймовірність, що директиву про старт опалювального сезону схвалять на державному рівні.
Очільник Калуша уточнив, що йдеться про конкретну дату - 1 листопада.
Таке рішення може бути пов'язане:
Водночас Найда доручив керівникам закладів освіти підготувати до зимового періоду котельні, які не так давно змонтували біля деяких шкіл.
Варто зазначити, що станом на зараз тепло вже подали у два заклади охорони здоров'я:
Тим часом дитячі садочки за допомогою котлів можуть розпочати опалювати вже найближчим часом.
Остаточні рішення щодо початку опалювального сезону в місті в цілому також очікуються найближчими днями.
З огляду на погодні умови, у навчальних закладах Калуша суттєво знизилась температура. Місцеві мешканці почали повідомляти, що у школах холодно через відсутність опалення.
За словами батьків, у деяких класах температура повітря - суттєво нижча за норму, тож діти змушені сидіти на уроках у теплих светрах і навіть куртках. Хоча і це не завжди допомогає школярам почуватись комфортно під час навчання.
Тим часом заступниця начальниці управління освіти Калуської міської ради Леся Кобзан повідомила, що дистанційне навчання у школах міста наразі не планується.
Отже, щоб зменшити час перебування дітей у прохолодних приміщеннях, тривалість уроків у школах скоротили:
В управлінні освіти зауважили, що ситуацію з теплопостачанням у школах і садочках постійно моніторять та намагаються оперативно реагувати на зміни температурного режиму.
Так, закладам дошкільної освіти - для підтримування комфортної температури повітря в групах - рекомендовано використовувати обігрівачі.
Нагадаємо, раніше чи готова Україна до опалювального сезону на тлі регулярних ворожих атак розповіли в Міністерстві енергетики.
Тим часом влада Миколаєва пояснила, чому намагатиметься відтерміновувати початок опалювального сезону в місті цього року якомога довше.
Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що зараз відбувається з погодою в Україні та чи варто чекати найближчим часом якихось кардинальних змін.
Читайте також, які міста в Україні вже з теплом, а де для включення опалення досі чекають на похолодання.