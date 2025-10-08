Діти мерзнуть без опалення: у школах Калуша скоротили уроки через холод

Що відомо про опалювальний сезон у Калуші

Під час нещодавньої оперативної наради з соціально-гуманітарних питань у Калуській міській раді, міський голова Андрій Найда розповів, що вже обговорював початок опалювального періоду з головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світланою Онищук.

За його словами, існує ймовірність, що директиву про старт опалювального сезону схвалять на державному рівні.

Очільник Калуша уточнив, що йдеться про конкретну дату - 1 листопада.

Таке рішення може бути пов'язане:

з ворожими ударами по газовій інфраструктурі;

зі складною ситуацією з постачанням газу.

Водночас Найда доручив керівникам закладів освіти підготувати до зимового періоду котельні, які не так давно змонтували біля деяких шкіл.

Варто зазначити, що станом на зараз тепло вже подали у два заклади охорони здоров'я:

Калуську центральну районну лікарню (ЦРЛ);

Калуську міську лікарню.

Тим часом дитячі садочки за допомогою котлів можуть розпочати опалювати вже найближчим часом.

Остаточні рішення щодо початку опалювального сезону в місті в цілому також очікуються найближчими днями.

Як саме скоротили тривалість уроків у школах

З огляду на погодні умови, у навчальних закладах Калуша суттєво знизилась температура. Місцеві мешканці почали повідомляти, що у школах холодно через відсутність опалення.

За словами батьків, у деяких класах температура повітря - суттєво нижча за норму, тож діти змушені сидіти на уроках у теплих светрах і навіть куртках. Хоча і це не завжди допомогає школярам почуватись комфортно під час навчання.

Тим часом заступниця начальниці управління освіти Калуської міської ради Леся Кобзан повідомила, що дистанційне навчання у школах міста наразі не планується.

Отже, щоб зменшити час перебування дітей у прохолодних приміщеннях, тривалість уроків у школах скоротили:

з "традиційних" 45 хвилин;

до 35 хвилин.

В управлінні освіти зауважили, що ситуацію з теплопостачанням у школах і садочках постійно моніторять та намагаються оперативно реагувати на зміни температурного режиму.

Так, закладам дошкільної освіти - для підтримування комфортної температури повітря в групах - рекомендовано використовувати обігрівачі.