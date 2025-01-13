Не діти мажорів. В поліції розповіли про підлітків, які "перекривали" дорогу у Києві

У підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через "перекривання" дороги у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Також не відповідає дійсності те, що "блогери" є дітьми мажорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Національної поліції України Юлію Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

Обшуки у підлітків

"Так, справді під час обшуків у двох самих активних учасників цього скандального відео ми вилучили два пістолети. Один травматичної дії, він зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього. Інший - пневматичний, який не потребує оформлення дозволу", - розповіла Гірдвіліс.

Зокрема були вилучені:

набої;

страйкбольна граната;

комп'ютерна техніка;

мобільні телефони.

Наразі невідомо чи це саме та зброя, яка фігурувала у опублікованих дітьми скандальних відео.

Вилучені набої були направлені на експертне дослідження, щоб дізнатись, чи були вони бойовими.

"Супроводження" поліцією

Речниця Національної поліції заперечила чутки про те, що нібито поліція супроводжувала підлітків.

"Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції, саме коли вони з проблисковими маячками прямували на один із викликів, а подали це так нібито їх супроводжує поліція", - додала вона.

За кермом були не підлітки

За словами Гірдвіліс, ще одним епізодом зі скандального відео було святкування Дня народження одного з учасників компанії. Підлітки орендували автомобілі, водіями яких були працівники фірми, що підтверджує аналіз з камер відеоспостереження.

"І виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони й просто це було неумисно зроблено автомобілями й водіями, які навіть не знали що якась зйомка відбувається на вулиці", - пояснила речниця й додала, що затор утворився буквально на "хвилину-дві".

Не діти мажорів

Інформація про те, що підлітки є дітьми багатих батьків здебільшого не відповідає дійсності. Батько одного з підлітків є колишнім посадовцем й наразі пенсіонером.

"Решта батьків - це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовців. Якихось там великих статків, чи це інформація, що це нібито мажори - не знаходить свого підтвердження", - розповіла Гірдвіліс.

Деталі справи

Днями у мережі спалахнув скандал через підлітків, які слухали російську музику, перекривали дорогу у центрі Києва, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

Пізніше правоохоронці встановили їх особи. "Блогерами" виявились діти від 14 до 17 років. Вони разом з батьками були запрошені до відділку поліції.