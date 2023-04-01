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Детей увезут принудительно. В Славянске опекунов, отказывающихся от эвакуации, лишат обязанностей

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Славянск, Суббота 01 апреля 2023 20:28
Детей увезут принудительно. В Славянске опекунов, отказывающихся от эвакуации, лишат обязанностей Фото: детей из Славянска вывезут принудительно (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, члены городской комиссии по защите прав ребенка в Славянске приняли решение лишить обязанностей опекунов, которые откажутся от эвакуации детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам руководителя службы по делам детей Славянской городской военной администрации Елены Соколовой, это решение связано с опасностью и приближением фронта.

По ее словам, большинство попечительских семей, детских домов семейного типа выехали из города, и в настоящее время в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенные родительской опеки.

"В Донецкой области обязательная эвакуация утверждена постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 года. Опекуны обязаны эвакуироваться с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Обеспечить безопасность ребенку - это обязанность опекунов и органов опеки", - объяснила Соколова.

Она сообщила, что администрация постоянно обращается к семьям, объясняет, что эвакуация бесплатна и предоставляется вся необходимая помощь.

В декабре, по ее словам, проводилось заседание комиссии, уже тогда члены администрации обращались в семьи, давали им месяц-два, потом напоминали постоянно.

"27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме", - сообщила руководитель службы по делам детей.

Комиссия и органы опеки руководствуются постановлением Кабинета Министров №866, где прописано, что в случае отказа от обязательной эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации, во время действия на территории Украины или в отдельных ее местностях чрезвычайного или военного состояния опека, Попечительство может прекратиться.

"Мы действуем исключительно согласно полномочиям. Но не хотим прибегать к таким мерам, ведь большинство детей живут с родными, например, бабушкой и дедушкой, или у семьи тети и дяди. Именно поэтому мы снова пытаемся убедить эти семьи выехать туда, где дети будут в большей безопасности", - подчеркнула Соколова.

Напомним, вчера 5-месячный ребенок в Авдеевке погиб от российских обстрелов.

Ранее мы сообщали, что из Авдеевки на следующей неделе принудительно эвакуируют всех детей. В настоящее время там остается 5 детей.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук объясняла механизм принудительной эвакуации.

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