Главная » Жизнь » Изменения

Детей будут вакцинировать от кори раньше: Минздрав меняет календарь прививок из-за вспышки болезни

Пятница 26 декабря 2025 11:00
Детей будут вакцинировать от кори раньше: Минздрав меняет календарь прививок из-за вспышки болезни С 2026 года против КПК будут прививать по-новому (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Ключевое изменение - вторую дозу комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) детям будут делать в 4 года, а не в 6.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщеные Минздрава в Facebook.

Почему вакцину перенесли на 4 года

По словам детского инфекциониста, кандидата медицинских наук, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, возраст 6 лет никогда не был жестким требованием для введения второй дозы КПК.

"Разные страны имеют разный возраст для введения второй дозы КПК. Это зависит от эпидемической ситуации и "вакцинальных традиций". Возраст 6 лет не является сакральным или обязательным", - объясняет эксперт.

В Украине решение приняли из-за роста заболеваемости корью среди дошкольников.

"Учитывая распространение кори среди детей предшкольного возраста мы сдвигаем вторую дозу КПК на 4 года, чтобы обеспечить защиту уже в детском саду", - говорит Лапий.

По состоянию на сентябрь 2025 года, в Украине зафиксировали 1146 случаев кори.

Как будут вакцинировать детей 5-6 лет

Переходный период в 2026 году позволит вакцинировать детей без риска дефицита препаратов.

"Вакцины достаточно. Дети в возрасте 5 лет смогут получить вторую дозу КПК по желанию родителей. В то же время медики целенаправленно будут приглашать на прививку детей 4 и 6 лет", - отмечает специалист.

На зображенні може бути: текст «КАЛЕнДАР ЩЕПЛЕНЬ 2026 Blg MIHICTEPCTBO ОХОРОнИ ЗДОРОВ'Я УКРАЙНИ ПИТАННЯ Як 2026 роци вакцинуватимуть дтей BİKOM 5 та a 6 рокив? ВИДПОВДЬ Вакцини достатньо для BCİX. Д.ти 4 T ra 6 6 poKiB отримають запрошення в.д Л.кар.в на планове щеплення, a ДίтИ В.КОМ 5 poKiB зможуть отримати щеплення безоплатно за зверненням батьк.в»В Украине хватит доз вакцины для всех детей (иллюстрация Минздрава)

Как быть с вакцинацией за рубежом

Если ребенок получил вторую дозу КПК за рубежом - повторная прививка не нужна.

"Если вторая доза введена в соответствии с календарем другой страны и соблюден минимальный интервал между дозами, курс считается завершенным", - объясняет Лапий.

Если же ребенок вакцинировался моновакцинами - в Украине разрешено дополнительно ввести КПК.

"Безопасно вакцинироваться КПК даже если ребенок уже переболел одной или двумя из этих болезней", - отмечает врач.

Безопасно ли вакцинировать младенцев

Вакцинация возможна даже для детей в возрасте от 6 месяцев - в случае вспышки кори или перед поездкой за границу.

"Введение КПК детям до 1 года является безопасным. Доза до 11 месяцев считается "нулевой", а с 11 до 12 месяцев - засчитывается как первая", - уточняет эксперт.

Обращение к родителям

Федор Лапий отмечает: вакцинация - это вопрос ответственности за жизнь ребенка.

"Я вакцинирую своих детей, потому что я их люблю. Потому что не хочу, чтобы они болели, имели осложнения или попадали в больницу, если этого можно избежать. Корь - тяжелая инфекция. Во время вспышки 2017-2019 годов мы имели летальный исход среди до того здоровых детей. Каждый ребенок имеет право на защиту. Государство предоставляет ее бесплатно - воспользуйтесь ею", - добавляет Лапий.

Читайте также о том, что БЦЖ с 2026 года будут делать уже через 24 часа после рождения, а не на 3-5 сутки, как это происходит сейчас. Еще одно важное изменение касается детей, которые не были вакцинированы в роддоме. Отныне БЦЖ можно вводить без предварительной пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни (при отсутствии контакта с больным туберкулезом).

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года в Украине начнется вакцинация против вируса папилломы человека - ВПЧ. Бесплатную прививку смогут получить девочки в возрасте 12-13 лет.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

