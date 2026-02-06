Дітей мають намір позбавити соцмереж: ще одна країна ЄС готує документ про заборону

Що відомо про інші країни

Як пише Reuters, Словенія з населенням близько 2 млн осіб, наслідує приклад Іспанії та Греції, які раніше цього тижня запропонували заборонити використання соціальних мереж підлітками.

Зокрема, за словами високопоставленого джерела в уряді, Іспанія хоче заборонити соцмережі для осіб, які не досягли 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей, які не досягли 15 років.

Інші країни, такі як Велика Британія і Франція, теж розглядають можливість посилення заходів щодо соцмереж.

Це сталося після того, як Австралія в грудні 2025 року стала першою країною, яка заборонила доступ до таких платформ для дітей молодше 16 років.

До слова, на початку січня стало відомо, що компанія Meta заблокувала майже 550 тисяч акаунтів в Австралії. Причиною стала вже вищезгадана заборона для дітей до 16 років.