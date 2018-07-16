Дисциплинарная комиссия рассмотрит дело Холодницкого 24 июля

На заседании будет принято решение о степени ответственности Холодницкого

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассмотрит дело руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого 24 июля. Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Перед КДКП Холодницкий предстанет по обращению Сытника и Луценко... На заседании будет принято решение о степени ответственности за дисциплинарный проступок...В этом случае я буду только ходатайствовать, но решение должна принять исключительно КДКП", - сказал он.

Как отметил Луценко, заседание комиссии по делу Холодницького состоится 24 июля.

Напомним, ранее Холодницкий заявлял, что не уйдет в отставку по требованию директора НАБУ Артема Сытника.

Отметим, в одном из интервью Сытник обвинил Холодницкого в том, что он "сливает" информацию о расследованиях фигурантам дел. В частности, речь шла о деле завода "Краян", по которому проходит мэр Одессы Геннадий труханов.